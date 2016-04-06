Министр экономики РФ в пятницу посетит оккупированный Крым

Об этом сообщили в пресс-службе "правительства" аннексированного полуострова, передает РИА Новости.

"8 апреля 2016 года в рамках рабочей поездки в Крым министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев проведет совещание по вопросам эффективности реализации ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", а также обсудит работу созданной для управления ФЦП соответствующей автономной некоммерческой организации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в совещании примет участие так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Читайте такжеПутин завтра посетит оккупированный КрымРанее, 1 апреля, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин прилетал в аннексированный Крым с двухдневным визитом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.