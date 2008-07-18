Россия требует вернуть журналисту ТВЦ кассеты, изъятые в "Борисполе"

В Министерство иностранных дел Украины российским Посольством в Киеве направлена нота в связи с изъятием видеоматериалов у журналиста телеканала «ТВЦ» Артема ШИРОКОВА в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В комментарий Департамента информации и печати МИД России сказано, что 17 июля в 20:30 при прохождении таможенного контроля в киевском аэропорту «Борисполь» у журналиста российского телеканала «ТВЦ» А.ШИРОКОВА представителями Государственного таможенного комитета Украины были изъяты пять видеокассет с материалами, отснятыми по заданию редакции и называет это подобный «вопиющим фактом».

В комментарии сказано, что «в ходе своей работы в Киеве съемочная группа «ТВЦ» никаких предупреждений о возможных нарушениях с ее стороны не получала». В нем сказано, что представители таможенной службы потребовали видеокассеты для проверки и при этом они отказались просмотреть видеоматериал на аппаратуре московских журналистов. «Акт об изъятии видеокассет после неоднократных просьб российской стороны и в присутствии представителя Посольства России на Украине был составлен только в полночь», - сказано в комментарии.

«Вынуждены констатировать, что указанные действия украинских властей противоречат положениям российско-украинского Соглашения о сотрудничестве в области информации 1998 года», - говорится в комментарии.

Российская сторона настаивает «на незамедлительном возвращении изъятых материалов их владельцу, а также на предоставлении аргументированных объяснений о причинах подобного недружественного шага в отношении российского журналиста». В комментарии сказано, что в МИД Украины российским Посольством в Киеве направлена соответствующая нота. В нем также подчеркивается, что А.ШИРОКОВ снимал в Киеве репортаж, посвященный празднованию 1020-летия Крещения Руси. «Видимо, инициаторам указанной провокации приходится не по душе объективная информация об истинных и добрых чувствах православных украинцев, как и подавляющего числа граждан Украины по отношению к России, к русскому народу, к каноническому единству с Русской православной церковью», - отмечается в комментарии.

В то же время пресс-секретарь МИД Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что кассеты у журналиста «ТВЦ» изъяты из-за отсутствия аккредитации. Об этом сообщает Газета.ru. «Украинские таможенники изъяли материалы у российского журналиста телеканала «ТВ Центр» в аэропорту «Борисполь», поскольку он не аккредитован в Украине», - подчеркнул В.КИРИЛИЧ. По его словам, «в соответствии с украинским законодательством, представители зарубежных стран могут осуществлять журналистскую деятельность на территории Украины только после получения временной или постоянной аккредитации». «Аккредитацию выдает МИД либо другие органы после согласования с МИД. Журналист ШИРОКОВ не обращался в МИД», - заявил В.КИРИЛИЧ.