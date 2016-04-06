Глава Минкульта отреагировал на письмо СБУ в его адрес за подход к запрету российских фильмов
18:38, 06 апреля 2016Политика
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Вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко раскритиковал СБУ за письмо в адрес Минкульта по поводу подхода к запрету российских фильмов в Украине.
Кириленко отреагировал на критику СБУ / Фото УНИАН
Об этом глава Минкульта написал на своей странице в Twitter.
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"С удивлением узнал только что, что Глава СБУ(!) общается и переписывается с вице-премьером через Facebook! Мне для ответа использовать Twitter?" — выразил возмущение министр.
З подивом довідався щойно,що Глава СБУ(!) спілкується і листується із віце-прем'єром через Facebook! Мені для відповіді використати Twitter?— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 6, 2016
Ранее 6 апреля СБУ в своем письме призвала Министерство культуры пересмотреть свои подходы в принятии решений по запрету демонстрации в Украине российских фильмов, произведенных до 2014 года.
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