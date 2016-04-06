Глава Минкульта отреагировал на письмо СБУ в его адрес за подход к запрету российских фильмов

18:38, 06 апреля 2016
Политика
4745 0

Вице-премьер-министр Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко раскритиковал СБУ за письмо в адрес Минкульта по поводу подхода к запрету российских фильмов в Украине.

УНИАН

Об этом глава Минкульта написал на своей странице в Twitter.

Читайте такжеРада расширила запрет на российские фильмы

"С удивлением узнал только что, что Глава СБУ(!) общается и переписывается с вице-премьером через Facebook! Мне для ответа использовать Twitter?" — выразил возмущение министр.

Ранее 6 апреля СБУ в своем письме призвала Министерство культуры пересмотреть свои подходы в принятии решений по запрету демонстрации в Украине российских фильмов, произведенных до 2014 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter