Костенко организовывает фронт против правительства и парламента

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО надеется, что осенью удастся сформировать патриотический фронт противодействия “антиукраинской Верховной Раде и правительству”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Лидер УНП отметил, что хотел бы видеть в этом фронте всех тех, кто “исповедует идею украинской демократии”, европейского направления развития Украины. По его словам, сюда могут войти и крайне правые политические силы.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что “мы также не исключаем возможность сотрудничать в защите национальных интересов и государственности с левоцентристской политической силой, каковой является Блок Юлии Тимошенко”.

Лидер УНП напомнил, что партия приняла решение о переходе в оппозицию к большинству в Верховной Раде Украины и сформированному ею правительству, которое возглавил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он сообщил, что правление УНП на днях приняло решение продолжать акции протеста, начатые в июле. По его словам, УНП проведет акцию “За кого пропал твой голос?”, где будут опрашивать избирателей, как они воспринимают со временем свой выбор, насколько он правилен. Ю.КОСТЕНКО напомнил, что во время парламентской избирательной кампании руководители помаранчевых блоков в борьбе за голоса избирателей использовали призыв не “дай пропасть своему голосу”, адресованный помаранчевому электорату, который не собирался голосовать за помаранчевые мегаблоки.

В пресс-релизе, который был распространен на пресс-конференции, отмечается, что данная акция-опрос начнется 12 августа на майдане Незалежности в Киеве. Ю.КОСТЕНКО сообщил, что также будет проведена акция “Кого ты не хотел видеть в правительстве?”, то есть акцию “народной люстрации”. Он считает, что люди должны дать оценку новому правительству, поскольку “там мы увидели многих скомпрометированных политиков или государственных деятелей, против которых возбуждались уголовные дела”.