Кто жаловался в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию после 26 марта поступило 243 жалобы, в том числе 124 жалобы с требованием о проведении пересчета голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам в Киеве.

«Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» направил в ЦИК 42 жалобы, Блок Литвина – 39 жалоб, партия «Виче» - 14, Блок Кармазина – 11, кандидаты в народные депутаты – 52, члены окружных избирательных комиссий – 20, граждане – 34», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ. Он уточнил, что сейчас на рассмотрении в ЦИК находятся 140 жалоб.

По словам председателя Центризбиркома, 29 из 45 субъектов избирательного процесса получили поддержку менее 100 тысяч голосов избирателей, 9 сил – до 500 тысяч, и 7 партий – больше 1 миллиона. «При том, что лидер (Партия регионов, победившая на парламентских выборах) получил поддержку более 8 миллионов избирателей», - отметил Я.ДАВЫДОВИЧ.