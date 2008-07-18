Эксперты считают, что Ющенко часто заходит на поле Тимошенко

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО и директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ заявляют об опасности снижения эффективности функционирования государства вследствие конфликта между двумя институтами власти – институтом Президента и институтом Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.КОЛИУШКО и И.БУРАКОВСКИЙ высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Чрезвычайная острота политического противостояния не только отодвигает на второй план решение стратегических проблем развития страны, но и делает невозможными содержательные и конструктивные дискуссии по наиболее чувствительным вопросам. При таких условиях теряется динамика развития страны, поскольку само государство быстро теряет возможность выполнять свои базовые функции», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

По его словам, ключевой проблемой является конфликтный характер отношений между Президентом и правительством. «Складывается ситуация, когда Президент достаточно активно пытается корректировать социально-экономическую политику правительства, используя такие инструменты, как указы, решения СНБО, приостановление действия постановлений Кабмина. При этом Президент очень часто заходит на поле правительства, тогда как последнее практически не сделало ни одного шага в направлении ограничения властных полномочий Президента», - добавил он.

По мнению И.КОЛИУШКО, в таких условиях появились серьезные основания и необходимость проведения конституционной реформы. В то же время эксперт считает невозможным качественное проведение реформы Основного Закона Украины. «Основные политические игроки своим поведением дают основания полагать, что для них конституционная реформа является одним из способов борьбы за власть, а не создание эффективной власти. В таких условиях невозможно качественно провести конституционную реформу», - считает эксперт.

По словам И.КОЛИУШКО, сейчас нет оснований для изменения формы правления государства. «Мы должны в рамках смешанной формы правления найти четкий баланс полномочий между президентской и исполнительной ветвью власти, что позволит ожидать повышения эффективности функционирования государства и всех его институтов», - сказал он.

В частности, эксперт считает возможным усовершенствовать пункт 15 статьи 106 Конституции Украины, в соответствии с которым Президент имеет право приостанавливать действие постановлений и распоряжений правительства в случае их несоответствия Конституции с одновременным обращением в Конституционный Суд. «В перспективе можно предусмотреть, что Президент имеет право обращать внимание правительства на неконституционность его решения и обжаловать в Конституционном Суде, но решение о приостановлении действия постановления или распоряжения Кабмина должен принимать Конституционный Суд», - пояснил И.КОЛИУШКО.