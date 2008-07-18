Ющенко на Говерле заблудился в тумане?

В 10.00 со стороны Заросляка на Говерлу поднялся глава Ивано-Франковского областного совета Игорь Олийник. Вместе с ним – делегации из всех областей Украины, которых два с половиной часа сопровождали закрепленные за ними представители районных государственных администраций Прикарпатья. Об этом сегодня, 18 июля, ЗИКу сообщил помощник председателя облсовета Иосиф Кулик.

На вершине Говерлы - туман, без дождя, ветер со стороны Закарпатья. Сейчас там ожидают Президента Украины Виктора Ющенко, который вместе со своим Секретариатом и главами облгосадминистраций идет со стороны Закарпатской области.

Восхождение на Говерлу со стороны Ивано-Франковской области длилось 2,5 часа. В пути моросил дождь, туман. В каждой из делегаций в среднем по 30 представителей.