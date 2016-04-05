Представитель Украины в ЕС не исключает, что Европу ждет "парад референдумов"

Такое мнение украинский дипломат высказал в интервью УНИАН, говоря о последствиях референдума в Нидерландах по поводу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированного на 6 апреля.

Читайте такжеВеликобритания будет следить за назначением генпрокурора Украины - посол

Известно, что этим референдумом нидерландцы высказываются не против соглашения, а против политики Евросоюза в целом.

"Я не исключаю, что может начаться так называемый "парад референдумов". Мы понимаем, что все разные, разные - в ЕС, разные - в обществе, но правила для всех должны быть одинаковыми. Именно это нас объединяет. Любая организация, в том числе ЕС, сильна тем, что у нее одинаковые для всех правила, тогда всё работает", - сказал Точицкий.

По его мнению, в ситуации, когда экономика идет на спад, набирают сил более популистские, радикальные партии, а потому подобных референдумов "несогласных с политикой ЕС можно ожидать в любой стране Евросоюза".

Вместе с тем, украинский дипломат не считает, что это приведет к распаду ЕС в целом.

"ЕС не исчезнет. Сейчас действительно остро стоит вопрос миграционного кризиса, но за счет того, что в ЕС есть функциональные институты, он с этим справится - алгоритм действий уже отработан, а государства-члены смогут его имплементировать", - аргументировал он.

При этом представитель Украины при ЕС выразил надежду, что результаты референдума в Нидерландах будут позитивными для Украины.

"Его результаты не являются обязывающими, но, конечно, нельзя недооценивать политической значимости этого голосования как для Украины, так и для ЕС в целом. Именно поэтому мы рассчитываем, что, принимая решение, граждане Нидерландов будут исходить из того, что речь идет о поддержке соглашения, за подписание которого выступило подавляющее большинство населения Украины, и главной целью которого является содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между Украиной и ЕС, внедрение европейских ценностей и стандартов в нашей стране", - отметил он.

Точицкий также выразил уверенность, что Украина обретет членство в ЕС.

"Я верю, что ЕС будет существовать и в дальнейшем, и даже в расширенном составе Украина будет частью ЕС. Потому что ЕС – это не просто эффективный институт, но и философия, это демократические принципы, верховенство права, свобода слова, вероисповедания и этот ряд можно продолжать), которые базируются на экономической составляющей, в основе которой – ментальность и понимание, что правила игры одинаковы для всех", - пояснил украинский дипломат.

По его словам, ЕС за свою историю существования наработал правила, которые позволили создать эффективную систему менеджмента, как политического, так и экономического.

"Украина хочет использовать этот опыт. Для Украины ЕС – это модель наработанных правил демократического общества и ведения бизнеса. Придумывать что-то новое, когда оно уже существует, нет никакого смысла. Кстати, Соглашение об ассоциации предусматривает, что мы должны адаптировать около 90% правил ЕС", - детализировал представитель Украины при ЕС.

Что касается выполнения Соглашения об ассоциации в части принятия необходимого законодательства, Точицкий констатировал, что "сделано очень много".

"В части свобод, конституционной реформе, судопроизводстве, реформе прокуратуры, борьбе с коррупцией – эти большие массивы законодательство уже одобрены или уже разработаны", - детализировал он.

Вместе с тем Точицкий отметил, что процесс имплементации является "более сложным".

"Изменить законодательство – не означает, что сразу изменится ментальность украинца", - добавил он.

В этой связи дипломат подчеркнул, что у ЕС к Украине "есть доверие, уверенность в том, что мы удачно проходим этот путь".

"Мы не можем позволить новые выборы, мы должны создать новую коалицию, новое правительство и двигаться дальше. И это понимают не только здесь, в европейских институтах, это понимают и в Киеве", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".