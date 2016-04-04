Президент Европейского инвестбанка посоветовал украинскому руководству улучшить административную систему

Отвечая в понедельник в Люксембурге на вопрос собственного корреспондента УНИАН относительно ожиданий от нового правительства, которое может появиться в Украине в ближайшие дни, Хойер сказал: "Мой совет господину Яценюку, господину Порошенко и всем тем, кого я знаю в Украине, а также на местном уровне, такова: пожалуйста, попросите свои партнеров на Западе помощи структурировать администрацию и помощи установить хорошо функционирующую систему. Самая большая проблема с выполнением хороших идей, и это иногда бывает в самом правительстве, что, когда вы продвигаете проект вам нужен кто-то из чиновников, чтобы поставить штамп на бумаге. На этот штамп можно ожидать неделями, и вопросы не продвигаются вперед. Наша надежда состоит в том, что, не комментируя внутреннюю ситуацию в Украине, пожалуйста, сделайте лучше администрацию, чтобы вопросы продвигались более быстрее".

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Президент ЕИБ констатировал, что эта банковская структура "очень много делает в Украине". "Когда начался кризис, Совет ЕС попросил нас увеличить нашу активность в Украине, чтобы мы сделали больше. Мы даже заявили о том, что увеличим объемы плана на 50%, но они сказали, что этого недостаточно. Поэтому мы увеличили до 100% - удвоили нашу деятельность в Украине", - рассказал Хойер.

При этом он детализировал, что речь идет об "огромных проектах" в области окружающей среды, электричества, энергетики, газовых трубопроводов, в системе общественного транспорта в крупных городах, вопросах обеспечения финансирования закупки газа на зимний период 2015-2016 года, чтобы "жилища украинцев ни были холодными".

По словам президента, ЕИБ не может финансировать закупку газа, так как банк финансирует проекты. "Мы нашли путь хорошего сотрудничества с Всемирным банком, который это мог сделать. Практически, мы вложили 600 млн, чтобы профинансировать дополнительные поставки газа, чтобы украинцы не столкнулись с холодом. Это вещи, которые мы делаем в Украине. И мы гордимся этим", - отметил Хойер.