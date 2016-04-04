Двое детей Фирташа имеют российское гражданство

19:50, 04 апреля 2016
Политика
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Дети украинского олигарха Дмитрия Фирташа Анна и Дмитрий являются гражданами России.

Дмитрий Фирташ / ru.wikipedia.org / dmitryfirtash.com

Об этом говорится в опубликованной структуре собственности на сайте телеканала, передает Эспресо.

Согласно документам, жена Фирташа Лада также является гражданкой России. Информация о них указана в сведениях о связанных лицах в структуре собственности телеканала.

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Также к связанным лицам принадлежит и дочь Фирташа от первого брака, но громадянтво она имеет украинское.

С точки зрения национальных стандартов бухучета, к связанным сторонам относятся предприятия и физические лица (включая близких членов их семьи), которые прямо или косвенно контролируют предприятие или существенно влияют на его деятельность.

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