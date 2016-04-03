Декларация главного дипломата Украины: более 600 тысяч доходов, без квартиры или дома, но с машиной

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин за 2015 год получил совокупный доход в размере 611 тыс. 102 грн, а члены его семьи - 369 тыс. 128 грн.

Об этом говорится в декларации министра о доходах за 2015 год, опубликованной на Правительственном портале.

Из 611 тыс. 102 грн зарплата министра составляла 74 тыс. 797 грн, членов его семьи — 154 тыс. 157 грн.

В документе указано, что Климкин не владеет квартирой или домом, но имеет автомобиль Skoda Felicia (2000 года выпуска).

Читайте такжеДоходы Порошенко в 2015 году упали в 6 раз - до 62 миллионов гривень

В то же время среди задекларированного имущества членов семьи министра – 10 соток земли и квартира площадью 68,2 кв. м, а также часть квартиры площадью 30,1 кв.

Члены семьи Климкина также имеют Volvo S40 2008 года выпуска, сказано в декларации.