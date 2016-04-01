Сакварелидзе заявил, что пока не собирается возвращаться в структуру ГПУ

Об этом сообщает Громадське.

По словам самого Сакварелидзе, это был познавательный допрос для Генпрокуратуры.

«Он занял 3 часа. Я попросил его записывать на видео. Потому что я знаю, что рано или поздно этот допрос опубликуют. После этого его переводили на бумагу», — заявил Сакварелидзе.

В то же время он отметил, что пока не собирается возвращаться в структуру Генеральной прокуратуры.

«Если прокуратура не изменится идеологически — то я не хочу возвращаться в болото. Я знаю, что там работают много порядочных людей, но руководство ведет их к краху», — подчеркнул экс-заместитель генпрокурора.

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Сакварелидзе провел почти 9 часов в здании ГПУ. Однако, согласно ч.2 ст. 224 Уголовно-Процессуального Кодекса Украины, допрос не может продолжаться более 8 часов.

Во время допроса помощник генпрокурора Владислав Куценко прокомментировал детали. Он отметил, что Сакварелидзе некоторое время придерживался «политической риторики» и «главное остается тайной».

Как сообщал УНИАН, 29 марта Сакваралидзе был уволен из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".

В середине марта в Генпрокуратуре заявили, что по запросу народных депутатов проведут расследование обстоятельств использования средств, поступивших от американских и европейских партнеров на реформирование органов прокуратуры, но так и не попали на официальные счета ведомства.

18 марта Сакварелидзе заявил, что в "исчезновении" $2,2 млн, выделенных США и ЕС на реформирование органов прокуратуры, заподозрили его команду.

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31 марта Сакварелидзе сообщил, что получил повестку от ГПУ на допрос как свидетель по делу о пропаже около 2 млн долл., выделенных на реформирование прокуратуры

Посол США Джеффри Пайєтт отмечал, что выделенные США средства, предназначенные на реформу прокуратуры, направлялись не непосредственно в органы прокуратуры Украины, а международным организациям-партнерам.