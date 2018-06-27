Найдут ли политики выход из тупика?

Тимошенко и рада бы уйти, но никто не отправляет... Взлелеянная в мечтах Банковой „ширка” выглядит недосягаемой... Вместо консолидации „регионалы” получили фактический раскол... Где выход?..

По окончании парламентской сессии все политические обозреватели ринулись подбивать итоги политического сезона в Украине. Внося свою лепту в это суммирование, автор вынужден с грустью констатировать: главный результат заключается в том, что политический процесс в Украине уперся в тупик. Парадоксально, но в этом сезоне не выиграл никто, скорее все основные политические игроки потеряли очки. А они в нынешней ситуации неуверенности и неопределенности – без преувеличения на вес золота.

Когда-то Николая Гоголя спросили, кто же у него в пьесе „Ревизор” является позитивным героем. На это великий украинец коротко ответил – „смех”. Но Украине сегодня не до смеха, поскольку тут позитивных героев что-то не видно вообще. Ее „вожди” застыли в капризном многофигурном клинче, сосредоточившись на толкотне и попытках тихонько, но больно садануть коллеге под ребро. Между тем государство плывет без руля и без парусов прямо на опасные рифы мирового экономического кризиса.

На первый взгляд, под занавес парламентской сессии незаурядного успеха достигла Юлия Тимошенко – попытка выразить вотум недоверия возглавляемому ею правительству бесславно провалилась. Но здесь как в боксе: умело отбить удар – это еще не успех. Нужна успешная комбинация, где блокирование усилий противника сопровождается молниеносной собственной атакой. Вот если левой отбить хук противника, а правой тут же засадить ему в челюсть, – это будет успех.

Но как раз этого Юлии Владимировне не удалось. Правительственные изменения в бюджет не прошли, поэтому она в ближайшей перспективе не получит возможности раздать львиную долю накопленных (привычными еще со времен первого премьерства фьючерсными платежами и манипуляциями с НДС) 32 миллиарда гривен своим адресным электоральным группам, компенсировать из этих же средств расходы спонсорам и расплатиться за „услуги” коммунистов и литвиновцев. Перекрыты возможности добыть средства из приватизации или из монополистов – кадры мешают. Никак не удается поставить своих людей на ФГИУ и Антимонопольный комитет. Возможности использования Черноморского шельфа в интересах „нужных людей” тоже заблокированы. А без денег тяжело получить необходимые политические позитивы как в широком общественном мнении, так и в среде топ-политикума. Тем более что не надо быть крупным финансовым аналитиком, чтобы спрогнозировать новый виток инфляции осенью, скачкообразный рост цен на продукты, проблемы со сбором и продажей урожая (даже если небывалый будет, то треть рассыплют по пути и сгноят, а треть продадут по заниженным ценам), тяжелый отопительный сезон, болезненное предчувствие подорожания газа, повышение жилищно-коммунальных тарифов и много другого.

Все это сформирует достаточно глубокую имиджевую „яму” для Тимошенко и ее правительства как раз на стартовой фазе президентской кампании. И выкарабкаться из нее будет непросто. Насколько известно автору, в штабе БЮТ серьезно рассматривается вариант отставки правительства осенью, но „по собственному желанию”. Мол „работать не дали”. Но что мешает Президенту продержать правительство еще сколько угодно времени в статусе и.о., так же сваливая на него ответственность за положение в стране? Зато и.о. лишатся права заключения международных соглашений, и потеря эта является весьма существенной.

Лучшим вариантом для Тимошенко в данной ситуации было бы минимизировать влияние Президента и руководителя его Секретариата Балоги. Именно эта „сладкая парочка” блокирует правительственную игру – принятие изменений в госбюджет, кадровые изменения, а кроме того, координирует имиджевую войну против Тимошенко. И не без успеха. Но ни конституционного большинства в парламенте для этого не видно (у „донов” нет единства во фракции, а одновременно с и Януковичем, и из Ахметовим о чем-то важном в настоящее время не договорится никто), ни достаточного влияния в Конституционном Суде нет. Между тем развитие социально-экономической ситуации угрожает „вычистить” всю электоральную периферию БЮТ, оставив лишь ядро – 13–15%.

Но и у Президента не видно активной игры, которая обещала бы ему серьезные успехи. Пока еще удается лишь сдерживать натиск команды Тимошенко и кое-где „отгонять” ее тактическими контратаками от стратегически важных пунктов. Взлелеянная в мечтах Банковой „ширка” выглядит недосягаемой. Во-первых, не набирается 37 согласных на нее депутатов фракции НУ–НС. Более того, фракция все больше выходит из-под контроля Президента. Во-вторых, на пути стоят некоторые требования гаранта, в первую очередь, острое нежелание видеть Януковича „трижды премьером”. Досрочные выборы для Ющенко - смертельно опасны. Его рейтинг в обществе достиг Кучминого „перигея” времен 1997–1998 годов, а для внедрения выборов Президента в Верховной Раде конституционного большинства и близко нет. Под вопросом остается прохождение в ВР „Нашей Украины”, а тем более ЕЦ. Поэтому на парламентские выборы Ющенко рассчитывать особо не приходится.

Есть у него властные полномочия, есть право выдавать обязательные к исполнению указы, есть админресурс – а перспектив не видно.

Казалось бы, на фоне тяжелого положения в оранжевом лагере должны были бы оживиться „бело-голубые”, набрать дополнительные баллы, консолидироваться, пойти в атаку на коалицию, которая де-юре есть, а де-факто не существует. Но и этого не видать.

С голосованием относительно вотума недоверия правительству донецких „развели, как лохов”.

Вместо консолидации „регионалы” получили фактический раскол. Яркая иллюстрация – откровенные „наезды” на Януковича в ахметовской прессе . Мол, Виктор Федорович сам дал отмашку коммунистам не голосовать за отставку правительства, поскольку узнал, что при „ширке” его премьером не назначат. В таком „разобранном” состоянии в ПР нет никакого политического „драйва”, нет единой стратегической цели.

Равнодействующая этих основных негативных векторов украинской внутренней политики выливается в фактическую бездеятельность парламента, где вместо принятия назревших экономических, налоговых, административно-территориальных, в конечном итоге конституционных реформаторских изменений, пузатые дяди с кривыми улыбками блокируют трибуну. Разбазариваются все возможности рационально потратить даже имеющиеся у государства средства, не говоря о зарабатывании новых. В управленческих вертикалях – беспорядок и многовластие. Никто не производит и не применяет настоящих, а не пиарно-популистских инструментов борьбы с инфляцией.

А между тем самые выдающиеся деятели украинской политики сцепились рогами и застыли, как лоси в период случки. Только животные дерутся за возможность продолжения рода, а наши лидеры – за деньги, власть и высокие посты.

За тысячу лет ничего у нас не изменилось в сущности. „Земля наша большая и богатая, и порядка в ней нет...” По глубокому убеждению автора, сегодняшняя ситуация является не менее угрожающей, чем та, что сложилась в конце 2004 года. Тогда над страной нависла угроза кровавого гражданского конфликта. Сегодня Украина очутилась перед угрозой общественного и экономического паралича, который обусловит омертвение экономики и социума.

В 2004 году нам помогли международные посредники. После напряженных переговоров худшее удалось предотвратить. Не время ли нашим горе-не-политикам признать, что они потеряли все возможности для самостоятельного решения внутриукраинских проблем и опять обратиться к лидерам мирового сообщества? Может, хоть Запад нам поможет...

Николай Писарчук