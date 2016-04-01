Яценюк за 2015 год заработал почти в 2 раза больше - около 2 миллионов гривень

Как отмечают в пресс-службе Кабмина, в эту сумму входит заработная плата за время пребывания на посту (81 721 гривня), проценты по банковским депозитам (1 240 383 гривни), а также доход от передачи в аренду недвижимого имущества – 600 000 гривень и другие виды доходов - 44 229 гривень (замена гарантийной детали автомобиля).

При этом сумма средств на счетах в банках премьера с учетом начисленных процентов и увеличения на курсовую разницу составляет 18 242 940 гривень, а размер взносов в уставный капитал общества - 24 975 гривень.

В то же время совокупный доход жены Яценюка Терезии за 2015 год составил 1 134 055 гривень. На банковских счетах она имеет еще 3 344 633 гривни.

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Согласно декларации, Арсений Яценюк является собственником земельного участка площадью 3 тысячи квадратных метров, жилого дома и гаража общей площадью 343,5 квадратных метров, трех квартир общей площадью 342 квадратных метра и садового дома площадью 114,5 квадратных метров.

В собственности главы правительства находится автомобиль Mercedes S 2010 года выпуска, а у его жены - автомобиль Range Rover 2012 года выпуска.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Яценюк задекларировал 1,15 млн гривень доходов. Таким образом, его доход в 2015 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза.