Коалиционные качели: СМИ узнали, как Тимошенко срывает переформатирование большинства

Но уже утром во вторник стало понятно, что ситуация не столь однозначна, передает "Украинская правда".

Тимошенко выдвинула официальные условия – пакет из 18 законопроектов, которые предусматривают мораторий на продажу земли до 2020 года, пересмотр ренты на газ, поддержка фермеров и многое другое.

Для фракции "Блока Петра Порошенко," это было не ожидаемо, поэтому сейчас там продолжают попытки договориться с "Батькивщиной" и включили "план Б" – и БПП, и "Народный фронт" договариваются о вхождении в их фракции внефракционных депутатов, чтобы создать коалицию на двоих.

Не удивительно, что даже находясь в одной коалиции, Тимошенко жестко критиковала правительство Яценюка. Особенно доставалось за повышение жилищно-коммунальных тарифов, которое было одним из требований МВФ.

Поэтому когда стало известно о возможном формате новой коалиции на троих, даже между собой нардепы трех фракций спорили – сколько такая коалиция просуществует. Самый оптимистичный прогноз – начало сентября 2016.

"Меня лично поразило, что она подписывается под коалиционным соглашением, где обозначено сотрудничество с МВФ. Теперь интересно, как она будет выкручиваться после своих заявлений. Наговорила о снижении тарифов, а теперь что?" – говорил один из участников встречи лидеров фракций коалиции, которая проходила в Администрации президента.

По словам другого участника этой встречи, премьер-министр Арсений Яценюк, который также присутствовал, задал Тимошенко вопрос – осознает ли она обязательства перед МВФ. На что она ответила, что да.

Читайте такжеВ БПП рассчитывают, что коалиция будет сформирована сегодня

Звучали вопросы и по поводу пяти требований, которые "Батькивщина" озвучивала ранее – мораторий на продажу земель, поддержка фермеров из госбюджета, поддержка малого и среднего бизнеса, разрыв связи с олигархами, индексация зарплат и пенсий в соответствии с инфляцией, экономически обоснованные тарифы.

Тимошенко сказала, что согласна перенести эти требования в программу деятельности нового правительства.

Поэтому Яценюку в понедельник оставалось лишь развести руками и согласиться с тем, что в случае, если "Батькивщина" войдет в коалицию, его фракция поставит подписи под новым коалиционным соглашением и представлению нового премьера.

Тимошенко еще на некоторое время осталась в АП и говорила с Петром Порошенко.

И на следующий день, когда БПП и НФ уже смирились с новым форматом коалиции, а большинство должностей в правительстве Гройсмана уже распределили, Тимошенко неожиданно выдвинула лидеру фракции БПП Юрию Луценко требование об обязательном принятие 18 законопроектов.

Ни Луценко, ни спикер парламента Владимир Гройсман этого не ожидали, поэтому доложили президенту и экстренно собрали заседание фракции БПП.

Во время заседания фракции Гройсман заверял, что часть законопроектов, на которых настаивает Тимошенко, можно поддержать. Например, изменение системы налогообложения для малых фермерских хозяйств, введение земель в собственность объединенных территориальных общин.

Читайте такжеТимошенко озвучила условия вхождения "Батькивщины" в коалицию

Над частью документов, на которых настаивала Тимошенко, нужно было работать – некоторые законопроекты даже не прошли комитет.

"Мы не верим ни одному слову ни одного правительства, ни одному слову депутатских фракций, руководителей государства, потому что сколько раз нам говорили, что все будет сделано, а потом ничего не происходило. Поэтому мы поставили условие: сначала принимаются определенные законопроекты, которые были названы, эти законопроекты внесены в ВР", – заявляла Тимошенко.

По состоянию на вечер среды список требований Тимошенко "ходил" между фракциями "Батькивщины" и БПП.

Понимая, что часть требований Тимошенко выполнить будет крайне сложно, в БПП взялись формировать коалицию на двоих.