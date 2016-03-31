Луценко ожидает пополнения БПП и "Народного фронта" и не исключает, что коалиция соберется уже сегодня

15:37, 31 марта 2016
Политика
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По его словам, внефракционным депутатам так и предлагают: войти и выйти из фракции через месяц.

Фото УНИАН

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко не исключает, что коалиция будет сформирована уже сегодня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады.

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"В данный момент ряд народных депутатов, которые находятся вне фракций, руководствуясь законом о регламенте, который позволяет внефракционным депутатам входить в состав какой-либо группы или фракции, написали заявления в "Блок Петра Порошенко" и, насколько мне известно, в "Народный фронт", - сказал Луценко.

"Я прямо говорю, если вас это беспокоит - быть таким честным и вне партийной дисциплины, - войдите и выйдите уже, ради Бога, через месяц. Но помогите нам пройти этот путь смены правительства. Никто не собирается с людьми торговаться, мы просто должны изменить правительство Яценюка, это понятно? Мы так считаем, мало того, так считает и его фракция", - цитирует Луценко "112 Украина".

Он не уточнил фамилии депутатов, которые планируют войти в "Народного фронта". Луценко отметил, что во фракцию БПП сейчас приняты трое внефракционных депутатов и еще несколько парламентариев готовятся написать заявления сегодня.

На вопрос о том, что этих депутатов называют "тушками", Луценко отметил, что "тушками" были депутаты, которые самостоятельно выходили из фракций и присоединялись к другим, что противоречит Конституции. А те депутаты, которые были избраны по мажоритарному округу или которые были исключены из фракций, свободны в присоединении к других фракций, объясняет он.

Таким образом, по словам Луценко, то, что сейчас происходит, - это переход из "внефракционных членов коалиции во фракционные члены коалиции".

Луценко отметил, что кандидатуру премьера должны вносить фракции коалиции, численность которых должна быть больше 226 голосов. "Но при этом в коалиции уже сегодня находится около 230 с лишним депутатов. Но часть их - несколько десятков - являются внефракционными. Они не могут внести кандидатуру нового премьер-министра, потому что они не входят в число фракций", - заявляет он.

Луценко отметил, что депутаты, которые сегодня понимают, что страна должна получить нового премьера и правительство, "вступают во фракции БПП или "Народного фронта" с тем, чтобы в итоге на этой неделе прекратить эту вакханалию, которая перешла все границы дозволенного человеческому достоинству".

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На вопрос, когда же может быть сформирована коалиция, Луценко сказал: "Я не люблю прогнозировать, но думаю, что сегодня также возможно получить уже большинство коалиции двух фракций. И как только у нас будет 226, мы сразу заявим, что двери коалиции открыты для всех: для "Самопомочи", для "Батькивщины", для Радикальной партии. Мы нуждаемся в большей коалиции, чем 226, для нормальной работы в зале".

Кроме того, он подчеркнул, что эти две фракции сразу же внесут президенту представление на нового премьер-министра.

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