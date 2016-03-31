Луценко ожидает пополнения БПП и "Народного фронта" и не исключает, что коалиция соберется уже сегодня

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко не исключает, что коалиция будет сформирована уже сегодня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады.

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"В данный момент ряд народных депутатов, которые находятся вне фракций, руководствуясь законом о регламенте, который позволяет внефракционным депутатам входить в состав какой-либо группы или фракции, написали заявления в "Блок Петра Порошенко" и, насколько мне известно, в "Народный фронт", - сказал Луценко.

"Я прямо говорю, если вас это беспокоит - быть таким честным и вне партийной дисциплины, - войдите и выйдите уже, ради Бога, через месяц. Но помогите нам пройти этот путь смены правительства. Никто не собирается с людьми торговаться, мы просто должны изменить правительство Яценюка, это понятно? Мы так считаем, мало того, так считает и его фракция", - цитирует Луценко "112 Украина".

Он не уточнил фамилии депутатов, которые планируют войти в "Народного фронта". Луценко отметил, что во фракцию БПП сейчас приняты трое внефракционных депутатов и еще несколько парламентариев готовятся написать заявления сегодня.

На вопрос о том, что этих депутатов называют "тушками", Луценко отметил, что "тушками" были депутаты, которые самостоятельно выходили из фракций и присоединялись к другим, что противоречит Конституции. А те депутаты, которые были избраны по мажоритарному округу или которые были исключены из фракций, свободны в присоединении к других фракций, объясняет он.

Таким образом, по словам Луценко, то, что сейчас происходит, - это переход из "внефракционных членов коалиции во фракционные члены коалиции".

Луценко отметил, что кандидатуру премьера должны вносить фракции коалиции, численность которых должна быть больше 226 голосов. "Но при этом в коалиции уже сегодня находится около 230 с лишним депутатов. Но часть их - несколько десятков - являются внефракционными. Они не могут внести кандидатуру нового премьер-министра, потому что они не входят в число фракций", - заявляет он.

Луценко отметил, что депутаты, которые сегодня понимают, что страна должна получить нового премьера и правительство, "вступают во фракции БПП или "Народного фронта" с тем, чтобы в итоге на этой неделе прекратить эту вакханалию, которая перешла все границы дозволенного человеческому достоинству".

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На вопрос, когда же может быть сформирована коалиция, Луценко сказал: "Я не люблю прогнозировать, но думаю, что сегодня также возможно получить уже большинство коалиции двух фракций. И как только у нас будет 226, мы сразу заявим, что двери коалиции открыты для всех: для "Самопомочи", для "Батькивщины", для Радикальной партии. Мы нуждаемся в большей коалиции, чем 226, для нормальной работы в зале".

Кроме того, он подчеркнул, что эти две фракции сразу же внесут президенту представление на нового премьер-министра.