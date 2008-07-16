БЮТ без фанатизма собирает подписи за внеочередную сессию ВР?

Фракция БЮТ собирает подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Он напомнил, что для проведения внеочередной сессии необходимо собрать 150 подписей народных депутатов.

По словам В.ПИСАРЕНКО, основанием для этого процесса является необходимость внесения изменений в государственный бюджет.

«Наша инициатива понятна. Она обусловлена необходимостью изменить показатели госбюджета», - сказал он.

В то же время, по словам народного депутата, собрать необходимые 150 подписей - это лишь половина дела. По его словам, необходимо, чтобы в сессионном зале собрались минимум 226 депутатов.

«И в этом есть серьезные проблемы. Поэтому если оценивать шансы проведения сессии, то они маловероятны», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений в государственный бюджет-2008, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

В то же время председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет, можно будет созвать внеочередную сессию.