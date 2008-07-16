Генпрокуратура считает, что допрос - дело серьезнее, чем съезд ЕЦ

В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, что никаких нарушений уголовно-процессуального законодательства в отношении журналиста интернет-издания «Украинская правда» Сергея ЛЕЩЕНКО не было допущено.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, размещенном на официальном сайте ведомства.

В то же время, отмечается в заявлении, сам журналист нарушил требования ч.1 ст. 70 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В частности, как отмечают в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в эти дни в ее адрес поступают многочисленные обращения журналистов по поводу допроса в качестве свидетеля по делу об отравлении в 2004 году кандидата в президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО журналиста «Украинской правды» С.ЛЕЩЕНКО.

”Учитывая это, заявляем, что следователи Генеральной прокуратуры Украины принимают все меры, необходимые для полного, всестороннего и объективного расследования этого преступления. В рамках следствия проводятся, в том числе и допросы свидетелей, которые могут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления”, - отмечается в заявлении.

Ввиду этого, добавляют авторы заявления, в Генеральную прокуратуру Украины 11 июля на 10.00 был приглашен и журналист С.ЛЕЩЕНКО, который позвонил по телефону следователю и попросил перенести его допрос на более позднее время в связи с необходимостью встретить в аэропорту близкого родственника. Получив согласие, С.ЛЕЩЕНКО в назначенное время не явился, сославшись на указание главного редактора издания «Украинская правда» о необходимости освещения им событий, которые «внезапно» возникли в Верховной Раде Украины (в этот день рассматривался вопрос об ответственности правительства – УНИАН), отмечается в заявлении.

Такого же содержания письмо за подписью главного редактора С.ЛЕЩЕНКО передал через работников СБУ, которые повторно вручили ему повестку о вызове в прокуратуру 12 июля этого года на 10 часов утра.

12 июля в 10.00 С.ЛЕЩЕНКО, по данным ГПУ, на допрос не явился в связи с полученным заданием руководства издания - осветить съезд одной из политических партий (”Единого Центра” – УНИАН). Учитывая эти обстоятельства, ему снова вручили повестку о вызове в прокуратуру в этот же день на 14.00, отмечается в заявлении.

”Поскольку С.ЛЕЩЕНКО ни разу на вызовы в прокуратуру не явился, а названные им причины не является уважительными, следователь вынес постановление о применении привода свидетеля 14.07.08 на 10 часов утра”, - подчеркивают в ГПУ.

В то же время, обращают внимание в Генпрокуратуре, это постановление работниками милиции не было выполнено, поскольку С.ЛЕЩЕНКО добровольно явился 14 июля, и в период с 11.30 до 18.44 был допрошен.

Как сообщал УНИАН, 14 июля журналиста "Украинской правды" С.ЛЕЩЕНКО, который взял интервью у народного депутата Давида ЖВАНИИ относительно отравления в 2004 году тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, допрашивали в Генпрокуратуре более 7 часов. К журналисту, по данным СМИ, была применена процедура силового привода на допрос. Следователь также вручил С.ЛЕЩЕНКО повестку о следующем допросе, который должен состояться в среду, 16 июля.

15 июля Независимый медиапрофсоюз Украины потребовал у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО объяснений по поводу применения силового привода на допрос журналиста "Украинской правды".

Сегодня В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность мерами, предпринятыми Генеральной прокуратурой в отношении С.ЛЕЩЕНКО.

***Частью 1 ст. 70 УПК предусмотрено, что лицо, вызванное органом дознания, следователем, прокурором или судом в качестве свидетеля, обязано явиться в указанное место и время и дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах по делу.

Если свидетель не явится без уважительных причин, орган дознания, следователь, прокурор или суд имеют право применить привод через органы внутренних дел в порядке, предусмотренном статьями 135 и 136 этого Кодекса.