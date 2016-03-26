Депутат Чепинога заявил о выходе из фракции БПП

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Думаю, надо как-то поддержать морально Фирсова и Николая... А как? ... - Официально заявляю о выходе из фракции БПП...», - написал он. Впрочем, Чепинога не уточнил о предоставлении официального заявления о сложении полномочий.

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Как известно, народные депутаты Николай Томенко и Егор Фирсов ранее входили в парламентскую фракцию БПП. 25 декабря Томенко, а 15 марта Фирсов вышли из нее.

На партийном съезде «Блока Петра Порошенко «Солидарность» приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Томенко и Фирсова.