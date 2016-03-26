Депутат Чепинога заявил о выходе из фракции БПП
21:02, 26 марта 2016Политика
1642
Народный депутат Украины Виталий Чепинога заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".
Чепинога официально заявил о выходе из фракции БПП/ Фото УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
«Думаю, надо как-то поддержать морально Фирсова и Николая... А как? ... - Официально заявляю о выходе из фракции БПП...», - написал он. Впрочем, Чепинога не уточнил о предоставлении официального заявления о сложении полномочий.
Читайте такжеЦИК исключила из списка партии Порошенко 13 кандидатов в нардепы
Как известно, народные депутаты Николай Томенко и Егор Фирсов ранее входили в парламентскую фракцию БПП. 25 декабря Томенко, а 15 марта Фирсов вышли из нее.
На партийном съезде «Блока Петра Порошенко «Солидарность» приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Томенко и Фирсова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter