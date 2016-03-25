Порошенко попросил Совет Европы направить в РФ миссию для мониторинга ситуации с заключенными украинцами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Муйжниексом.

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Отмечается, что глава государства призвал комиссара СЕ способствовать освобождению украинской летчицы Надежды Савченко и других удерживаемых в России политических заключенных.

«Уголовные преследования граждан Украины, которые незаконно находятся в России, являются политически мотивированными и противоречат общепринятым законодательным нормам и принципам. Эти дела имеют общие признаки, что свидетельствует о существовании очень опасной тенденции», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Президент обратился к Совету Европы с просьбой направить в Россию специальную миссию для осуществления мониторинга ситуации с заключенными в РФ гражданами Украины.

«Мы должны использовать все возможности, включая направление специальной миссии, для контроля над ситуацией с заключенными украинцами, и ввести другие необходимые механизмы, в частности мониторинг России Европейским комитетом по предотвращению пыток», - отметил глава государства.

В свою очередь, Муйжниекс сообщил, что следит за ситуацией сСавченко и другим заключенным украинцами.

Глава государства также проинформировал о ситуации на Донбассе и сообщил о катастрофической гуманитарной ситуации, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Президент подчеркнул, что Россия как государство-оккупант несет полную ответственность за все нарушения прав человека в данном регионе.

Как сообщал УНИАН, по данным правозащитников, на территории РФ безосновательно, по надуманным, политически мотивированным обвинениям задержаны и привлечены к уголовной ответственности 28 граждан Украины.