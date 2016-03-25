Штайнмайер не сможет помочь в освобождении Савченко - журналист

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" высказал немецкий журналист, автор бестселлера в Германии "Путинократия" Борис Райтшустер, передает ТСН.

"Я считаю, что господин Штайнмайер представляет огромную опасность для переговоров. Что бы не случилось, он будет говорить, что серьезно обеспокоен или что нужно вести дальше переговоры. Поэтому, к сожалению, на господина Штайнмайера надеяться нельзя. Даже наоборот, вы надейтесь, что госпожа Меркель сможет держать Штайнмайера в рамках, потому что она все понимает, она знает, как думает Путин", - сказал Райтшустер.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы за якобы убийство российских журналистов. Также суд присудил ей штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

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После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.