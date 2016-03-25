Спад крымской патриотической лихорадки и снижение рейтинга Путина: Социолог рассказал о провале PR-проекта по Крыму

Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг "Социология интернет-революции", "Новая национальная идея Путина" Игорь Эйдман в комментарии Deutsche Welle.

Так, несмотря на все усилия российских властей, крымская патриотическая лихорадка явно начинает идти на убыль. Исследования социологов говорят о том, что число людей, определенно поддерживающих аннексию полуострова к России, в последнее время сокращается (их уже меньше половины). Да и празднования двухлетия этой аннексии прошли хотя и пафосно, но как-то казенно, без прежнего бесшабашного энтузиазма. Характерно, что среди "отмечавших" было много людей подневольных - работников коммунальных служб и студентов, а некоторым даже платили по 500 рублей за 2 часа публичного восторга.

Читайте такжеПолторак рассказал, сколько украинских военных остались верны присяге во время оккупации Крыма

Но самое главное, отмечает социолог, - сразу же после крымских торжеств "Левада-центр" зафиксировал снижение уровня доверия Путину. Причем существенное: на 10 процентных пунктов по сравнению с мартом предыдущего года. Это свидетельство уже не просто усталости от победных реляций, а начинающегося разочарования людей в посткрымском политическом курсе.

"Присоединение Крыма было для Путина одновременно и реализацией некой "исторической миссии", и личным PR-проектом, и попыткой начать политику реванша за поражение в холодной войне. Из всего задуманного удался только PR-проект, причем и он оказался эффективным только на непродолжительное время", - пишет Эйдман.

Социолог подчеркивает, что власти пытались закрепить резко выросший после аннексии Крыма рейтинг Путина, сделав поклонение "крымскому триумфу" Путина некоей гражданской квазирелигией.

"Крым объявили "священной" для россиян территорией. А российскому президенту попытались создать образ лубочного "великого государя", возвратившего отечеству его важнейший сакральный центр. Прокремлевские креативщики даже создали картинку "Владимир Восстановитель", где иконописный образ российского президента поставлен вместе с Александром Невским, Петром Великим, Екатериной II в ряд "семи столпов России", - отмечает публицист.

Читайте такжеЧубаров: В Крыму царит атмосфера страха - BBC

Однако "крымская религия" не прижилась, так как большинство россиян считает, что "великая держава должна прежде всего обеспечить материальное благосостояние своих граждан", а в посткрымской реальности люди, наоборот, стремительно беднеют: за 2015 год число россиян, живущих за чертой бедности, выросло более чем на 3 миллиона человек.

"Но и для патриотически озабоченного меньшинства, готового смириться с материальными трудностями ради "величия державы", захвата Крыма мало. Оно ждет новых побед, очередных подтверждений вновь обретенного имперского статуса страны", - считает Эйдман.

По мнению социолога, российские власти в "посткрымский" период хотели компенсировать экономические провалы новыми военными триумфами, однако противодействие Запада и скудность собственных материальных ресурсов не дали шансов на это: отсюда метания Кремля от активизации войны до перемирия в Донбассе и Сирии.

"Заигравшись в противостояние с главными мировыми силами, Кремль нарвался на санкции, влез в непосильные расходы и потерял экономическую стабильность. Все это стало первым наказанием за "крымское преступление" - грубое нарушение международного права и собственных договорных обязательств. Есть все основания полагать, что российские власти еще только начинают платить по крымским счетам", - резюмировал Эйдман.