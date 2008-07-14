Экипаж "Леманн Тимбер" решил сбежать с несчастливого судна

Экипаж сухогруза "Леманн Тимбер", терпящего бедствие в Индийском океане недалеко от побережья Омана, принял решение об эвакуации, сообщает в воскресенье вечером "Морской Бюллетень - Совфрахт". Как отмечает издание, поводом к такому решению стали отсутствие достаточного количества провианта на борту, неблагоприятные погодные условия, а также плохое состояние здоровья некоторых членов экипажа.

В частности, о таком решении экипажа капитан корабля сообщил командиру американского катера "Монсон", который был ранее направлен на помощь дрейфующему сухогрузу и к вечеру воскресенья уже добрался до места назначения. Командир катера, в свою очередь, пока не одобрил решение экипажа сухогруза, отметив, что такая ситуация "требует согласования", пишет Лента.ру.

Между тем, как сообщает издание, владелец судна выступает против эвакуации экипажа, так как в отсутствие людей спасти сухогруз будет практически невозможно. Судовладелец настаивает на том, чтобы экипаж дождался направленного к сухогрузу буксира "Дубай Мун", прибытие которого ожидается во второй половине 15 июля.