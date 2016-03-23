Генсек ООН утверждает, что Украина может рассчитывать на его поддержку

В ходе встречи глава украинской миссии проинформировал Генсекретаря ООН об озвученном в России незаконном «приговоре» депутатом Верховной Рады Украины и члену украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежды Савченко, сообщается на сайте Постоянного представительства Украины в ООН.

По его словам, неправомерное решение российского суда в виде 22 лет лишения свободы Савченко базируется на сфабрикованных материалах следствия.

Он подчеркнул, что нарушение Россией универсальных норм права, а также иммунитета депутата ПАСЕ, стало четким сигналом международному сообществу о недопустимости попустительства основополагающих принципов и норм государством, которая является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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Ельченко также отметил, что дело Савченко и других украинских политических заложников, которых незаконно удерживает Кремль, является наглядной демонстрацией того, что в России отсутствует правосудие — есть только гибридное судопроизводстве как элемент гибридной войны против Украины и общечеловеческих ценностей.

Во время встречи Постоянный представитель Украины при ООН также проинформировал об инициативе Президента Украины о скорейшее возвращение Савченко в Украину.

Со своей стороны Генеральный секретарь ООН подтвердил свою обеспокоенность ситуацией вокруг украинки Савченко. Отмечается, что этот вопрос и в дальнейшем будет ими подниматься при встречах с российскими чиновниками.

Пан Ги Мун заверил, что Украина может рассчитывать на его поддержку.

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Как сообщал УНИАН, суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.