Тимошенко: ни КПУ, ни Литвин не хотят таскать каштаны Януковичу с Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не знала заранее результатов голосования в парламенте за свою отставку.

Об этом она сказала в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

«До последней минуты, пока не высветились результаты на табло, никто точно не знал, будет отставка правительства или нет», - отметила она .

Ю.ТИМОШЕНКО снова подчеркнула, что для нее принципиально было именно по инициативе БЮТ поставить этот вопрос в повестку дня, чтобы выяснить, есть ли в парламенте кворум доверия к правительству.

«Если действительно у правительства нет поддержки в парламенте и есть голоса за отставку, то это нужно знать. Поскольку согласно изменениям к Конституции, внесенным в 2004 году, правительству без поддержки парламента работать невозможно», - отметила премьер-министр.

Отказ голосовать за ее отставку фракции КПУ и Блока Литвина Ю.ТИМОШЕНКО объяснила их нежеланием поддерживать создание коалиции между НУ-НС и Партией регионов.

«Правительство пытаются отправить в отставку, чтобы создать новую коалиции на базе Партии регионов и НУ-НС. Именно так и трактуется отставка правительства», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, что и коммунисты, и ЛИТВИН таскать каштаны из огня для такой вновь созданной коалиции абсолютно не собираются. Поэтому никто из них, не проголосовав за отставку правительства, просто не поддержал создания коалиции Партии регионов и "Нашей Украины", то есть Президента и ЯНУКОВИЧА", - цитирует премьер-министра Украинская правда .