Ющенко о Черногории, Украине, старых связях и новых стандартах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Черногории Филипа ВУЯНОВИЧА с Днем государственности Черногории.

Поздравление обнародовано на официальном сайте главы Украинского государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, “праздник возрождения исторической государственности Вашего народа проходит в условиях дальнейшего становления независимой Черногории как неотъемлемой составляющей современного сообщества свободных европейских стран. Черногорское государство демонстрирует значительные успехи в реализации рыночных реформ, внедрении стандартов демократии и продвижении на пути евроинтеграции”.

Он отметил, что стратегические цели Украины и Черногории относительно европейской и евроатлантической интеграции и глубокие исторические связи двух славянских народов имеют широкие возможности для активизации двустороннего сотрудничества.

В.ЮЩЕНКО пожелал Ф.ВУЯНОВИЧУ счастья и дальнейших успехов во имя процветания независимой Черногории, а дружественному черногорскому народу – мира и благосостояния на пути дальнейшего утверждения своей государственности.