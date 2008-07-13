Ющенко о Черногории, Украине, старых связях и новых стандартах
Президент поздравляет президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Черногории Филипа ВУЯНОВИЧА с Днем государственности Черногории.
Поздравление обнародовано на официальном сайте главы Украинского государства.
По словам В.ЮЩЕНКО, “праздник возрождения исторической государственности Вашего народа проходит в условиях дальнейшего становления независимой Черногории как неотъемлемой составляющей современного сообщества свободных европейских стран. Черногорское государство демонстрирует значительные успехи в реализации рыночных реформ, внедрении стандартов демократии и продвижении на пути евроинтеграции”.
Он отметил, что стратегические цели Украины и Черногории относительно европейской и евроатлантической интеграции и глубокие исторические связи двух славянских народов имеют широкие возможности для активизации двустороннего сотрудничества.
В.ЮЩЕНКО пожелал Ф.ВУЯНОВИЧУ счастья и дальнейших успехов во имя процветания независимой Черногории, а дружественному черногорскому народу – мира и благосостояния на пути дальнейшего утверждения своей государственности.