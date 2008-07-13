Тимошенко: помните, в СССР был "рыбный день"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили работников рыбного хозяйства с профессиональным праздником – Днем рыбака.

“Ваш ежедневный неустанный труд является залогом того, чтобы потребности украинцев все полнее обеспечивались такой важной пищевой продукцией, как рыба. В то же время на вас возложена ответственная задача по сохранению водных живых ресурсов страны и их заботливого воссоздания”, - отмечается в поздравлении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что работники рыбного хозяйства приложат все усилия во имя укрепления экономики государства и удовлетворения спроса потребителей.

Президент пожелал их крепкого здоровья, счастья, благополучия и рыбацкой удачи.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО пообещала работникам рыбного хозяйства принять меры для развития отрасли.

“Помните, когда-то в Советском Союзе был обязательный рыбный день. Так и я хочу ввести в меню работы высокопоставленных должностных лиц что-то подобное. То есть, буду в обязательном порядке спрашивать у них в этот день о том, что они делают для развития рыбного хозяйства, для людей, которые, как и власть предержащие, тоже хотят иметь в своем рационе красную рыбу и икру. Буду делать сама все необходимое для развития этой отрасли и спрашивать с министров о том, как они создают Вам достойные условия труда, дают достойную зарплату и уверенность в будущем”, - отметила премьер.

Она также пожелала работникам рыбного хозяйства счастья, здоровья и настоящего прорыва в развитии отрасли.