"Мы должны остановить терроризм": Порошенко выразил соболезнование семьям погибших в теракте в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнование семьям погибших в теракте в Брюсселе.

Об этом он написал в Twitter.

«Шокирован смертоносным терактом в сердце объединенной Европы. Соболезнование семьям погибших. Мы должны остановить терроризм», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Брюсселя в результате взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, более 30 ранены.

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Взрывы произошли вблизи стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines.

Стеклянный фасад терминала аэропорта частично разрушен, сквозь разбитые окна поднимается дым. Подъезды к аэропорту блокированы полицией. В районе аэропорта находятся десятки машин оперативных служб. Железнодорожное сообщение с аэропортом прекращено.

Кроме того, взрыв прогремел в метро Брюсселя рядом с институтами Евросоюза.