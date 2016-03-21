Президент и БПП должны официально назвать своего кандидата в премьеры - "Народный фронт"

Об этом говорится в заявлении "Народного фронта", текст которого передан УНИАН.

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"Ежедневно в стране объявляют новые и новые варианты решения искусственно созданного кризиса. Звучат заявления лидеров БПП, ходят намеки и слухи, идут соревнования в образности и едкости", - подчеркнули во фракции, отметив, что премьер-министр Арсений Яценюк еще 9 марта сделал публичное заявление, в котором просил самую большую фракцию парламентской коалиции и президента Порошенко взять на себя ответственность за формирование нового Кабинета министров, новой программы, новой устойчивой коалиции для реализации этой программы, как это предусмотрено статьей 83 Конституции Украины.

"Безответственно оставить государство без правительства на неопределенный срок", - заявили в "Народном фронте".

"Именно поэтому мы призываем наших коллег из БПП, президента Петра Порошенко решиться и взять на себя всю полноту ответственности. Или убрать политические амбиции, заполнить вакансии в нынешнем правительстве, которые пустуют уже не один месяц, и совместно работать на Украину", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил, что БПП предлагает провести внеочередное заседание ВР 24 марта, на котором проголосовать за нового премьера и состав правительства.

Также Луценко заявил, что БПП выступает за назначение министра финансов Натальи Яресько премьер-министром.

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"Я исключаю, что Яценюк может остаться премьер-министром на третий год. Мне кажется, что и он сам, и фракция "Народного фронта" уже осознали, что правительство фактически недееспособно и последние консультации происходят лишь о том, какой формат следующего правительства будет принято в парламенте", - заявил Луценко.