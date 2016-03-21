Статья министров иностранных дел Швеции, Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии и Дании "Европа – России: Мы не забудем Крым" опубликована на сайте издания Politico.

Прошло два года с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь. 18 марта 2014 года ознаменовалось началом продолжающегося нападения России на территориальную целостность Украины, которое представляет собой наиболее вопиющее нарушение Устава ООН, международного права, Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии – документов, составляющих основу европейской безопасности.

С тех пор ситуация с правами человека в Крыму стремительно ухудшается. Крымчане вынуждены принимать российское гражданство. Появляется все больше сообщений о пытках и жестоком обращении с этническими украинцами и членами татарской общины. Украинский язык находится под невероятным давлением, свобода СМИ ограничена. Практически все украинские телеканалы выключены и заменены российскими, подконтрольными государству. Незаконный арест Россией крымского режиссера Олега Сенцова и общественного деятеля Александра Кольченко является вопиющим примером нападения России на свободу слова в Крыму.

Наиболее уязвимой и пострадавшей группой в Крыму остаются крымские татары, чья история состоит из страданий и преследований. Из-за притеснений со стороны де-факто российских властей, крымско-татарский телеканал "ATR" был вынужден переехать в Киев. Возможности использования крымскотатарского языка сокращаются. Крымские татары становятся мишенью для преследования и произвольных арестов за предполагаемое членство в террористических организациях.

Назначенный Россией ​​прокурор Крыма недавно потребовала запретить деятельность Меджлиса – органа самоуправления татар, который возник в 1991 году – с целью признания его экстремистской организацией. Часто появляются сообщения о нарушениях свободы слова и мнения, а также свободы вероисповедания. Особенно тревожны сообщения о насильственных исчезновениях и предполагаемых убийствах, совершенных де-факто властями.

Крым не забыт. И Россия должна быть привлечена к ответственности. Необходимо поддержать крымских татар и других крымчан, пострадавших от репрессивной политики России.

Во вторую годовщину незаконной аннексии Крыма мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и ее суверенитета над всей своей территорией. Политика непризнания Евросоюзом аннексии – наиболее яркое и эффективное проявлением нашей поддержки.

ЕС инициировал запрет на импорт товаров из Крыма, и запретил инвестиции, а также экспорт определенных категорий товаров и услуг в Крым. Санкции ЕС направлены на российские компании, которые работают в Крыму. Шестьдесят человек, участвующих в незаконной аннексии этой части украинской земли, получили запрет на въезд в ЕС, их активы в ЕС заморожены.

Но мы должны сохранять бдительность. Вместе с другими странами, которые последовали нашему примеру, такими как Норвегия, Исландия, США, Канада и Австралия, мы должны постоянно пересматривать нашу неизменную приверженность основным принципам международного права и европейской безопасности. Если действия России останутся безнаказанными, то будущие агрессоры посчитают, что могут пренебрегать международным правом без последствий.

Политика непризнания ЕС и санкции должны постоянно находиться на рассмотрении, чтобы мы могли исключать лазейки и убедиться, что санкции эффективны. Они будут сохраняться, пока продолжается незаконная аннексия России.

Авторы: Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции; Марина Кальюранд, министр иностранных дел Эстонии; Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы; Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии; Тимо Сойни, министр иностранных дел Финляндии; Кристиан Йенсен, министр иностранных дел Дании.