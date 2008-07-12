Яценюк дал 100% гарантию, что изменений к бюджету не будет до сентября

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что изменения к государственному бюджету на 2008 год будут приняты не раньше сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте.

«Даю вам 100% гарантии, что изменения к бюджету не будут приняты раньше сентября», - сказал председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что если бы у народных депутатов было желание созвать внеочередную сессию для того, чтобы принять изменения к бюджету-2008, то он бы в любой момент созвал ее. «В этом политическом сезоне этого не произойдет», - сказал А.ЯЦЕНЮК, говоря о перспективах внесения изменений в бюджет летом.