Киевляне считают, что дотировать следует малообеспеченных, а не пекарей

Киевляне считают, что дотировать нужно малообеспеченных, а не производителей хлеба. Таковы результаты интерактивного опроса на тему «Кого должен дотировать киевский бюджет?», проведенного 10 июля во время трансляции в прямом эфире телеканала «Киев» общественных слушаний, посвященных проблеме возможного повышения стоимости хлеба в столице.

Киевлянам предлагалось выбрать один вариант из трех ответов: «хлебопроизводителей», «малообеспеченных киевлян», «никого». Подавляющее большинство жителей столицы (78%), которые дозвонились, убеждены, что киевская власть должна оказать адресную помощь отдельным группам населения, 18% высказались за поддержку хлебопроизводителей и 4% ответили, что из городского бюджета никого не нужно дотировать.

Комментируя результаты опроса, председатель рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся в хлебной отрасли Киева, Денис КОСТРЖЕВСКИЙ заявил, что уже имеются «определенные наработки относительно повышения цен на хлеб». По его словам, «экономические законы гласят, что если растут в цене составляющие какой-то продукции, повышается зарплата, то, соответственно, и цена самого продукта должна вырасти». Однако, отметил Д.КОСТРЖЕВСКИЙ, главный вопрос, которым занимается рабочая группа, это – «разработка механизмов социальной защиты тех слоев населения, которые будут нуждаться в дотациях или компенсациях, связанных с подорожанием хлеба». Председатель рабочей группы надеется, что на следующую сессию Киевсовета будет вынесен согласованный проект решения по этой теме.