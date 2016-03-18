Порошенко: Россия ко второй годовщине аннексии Крыма устроила фестиваль цинизма и фальши
Россия ко второй годовщине аннексии Крыма на своих площадях и на телевидении устроила «фестиваль цинизма и фальши», что свидетельствует о ее неготовности вернуться к цивилизованным нормам поведения в отношениях с другими странами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по гуманитарной помощи и ситуаций кризисного урегулирования Христосом Стилианидесом сегодня в Киеве.
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«Сегодня вторая годовщина российской аннексии Крыма и связанный с ней фестиваль цинизма и фальши на российских площадях и на российском телевидении – это яркая демонстрация сознательного игнорирования РФ норм международного права и неготовности вернуться к цивилизованным нормам поведения в международных отношениях», - сказал он.
Порошенко также выразил благодарность ЕС за мощное заявление в поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины и политики непризнания аннексии Крыма.
Кроме того, президент Украины заявил, что разделяет глубокую обеспокоенность Евросоюза в связи с грубыми нарушениями прав человека, в частности крымских татар, и последующей милитаризацией Крымского полуострова.
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