Симоненко говорит, что не хотел посадить Фукса на место Тимошенко

Лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что отказался голосовать за отставку правительства Тимошенко, поскольку не услышал гарантий со стороны Партии регионов относительно формата новой коалиции.

"Если принято решение об отставке, то надо сразу готовить документы о создании новой коалиции", - сказал Симоненко в пятницу после голосования резолюции о недоверии Кабмина.

"Нам надо было провести с Партией регионов серьезную подготовку, дать ответ на вопрос, какой будет новая коалиция. А осенью снова проголосовать этот вопрос, но взять в свои руки управление страной", - добавил Симоненко.

Вместе с тем, по его словам, руководство Партии регионов не скрывает, что "ведут переговоры с Балогой (главой секретариата президента) и Ющенко о создании "ширки".

"Если бы мы проголосовали за отставку Тимошенко, это ничего не изменило бы, так как на ее место посадили бы Фукса, который будет выполнять волю Ющенко", - объяснил он.

Украинская правда