Коалиция согласилась рассматривать вопрос о недоверии Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и коалиция согласились на первоочередное рассмотрение в Верховной Раде проекта резолюции о выражении недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил после совещания с руководителями фракций председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

«Премьер-министр и коалиция согласились на то, чтобы резолюция недоверия рассматривалась первым вопросом», - сказал он.

Сразу после этого, по словам спикера, парламент будет рассматривать проект изменений в госбюджет и Календарный план работы ВР.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что вопрос о способе голосования за проект резолюции о недоверии правительству будет обсуждаться до начала пленарного заседания в 12.00.

Кроме того, председатель ВР сообщил, что предложит депутатам от фракции Партии регионов внести вместо существующего проекта постановления об ответственности правительства именно резолюцию недоверия, чтобы это соответствовало Регламенту ВР.

«Есть постановление об ответственности, а нужно постановление о резолюции недоверия Кабинету министров, как в свое время был отправлен в отставку Виктор Андреевич ЮЩЕНКО (с должности премьера - УНИАН)», - сказал он.

Председатель ВР также сообщил, что в 11.45 состоится еще одно заседание лидеров фракций.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный народными депутатами из фракции Партии регионов. Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.

На первоочередном рассмотрении этого документа на этой пленарной неделе настаивала фракция Партии регионов.

В то же время фракция Блока Юлии Тимошенко блокировала трибуну парламента с требованиями в первую очередь рассмотреть проект изменений в госбюджет.