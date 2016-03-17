В Брюсселе начались переговоры Порошенко с Туском и Юнкером

10:36, 17 марта 2016
Политика
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В Брюсселе начались трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

порошенко юнкер / president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в "Твиттере".

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"Начались трехсторонние переговоры президента с Туском и Юнкером", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко сегодня находится с рабочим визитом в Брюсселе.

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