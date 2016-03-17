Порошенко сегодня встретится с Меркель и Олландом

Сегодня в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Как сообщал УНИАН, 16-17 марта Порошенко совершает рабочий визит в Брюссель. По данным пресс-службы президента, программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, встречи с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем и лидерами государств - членов Европейского Союза. Читайте такжеВ Германии недовольны "нормандскими" переговорами: призвали Киев и Москву к компромиссам

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