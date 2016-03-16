Сегодняшнее заседание Рады закрыто

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, в 15 часов состоятся парламентские слушания “30 лет после Чернобыля: уроки и перспективы”.

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В конце сегодняшнего пленарного заседания депутаты рассмотрели два проекта постановлений об утверждении рекомендаций парламентских слушаний и законопроект “О внесении изменения в статью 7 Закона “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” (относительно обеспечения права на получение образования). Однако решение не принималось, поскольку в сессионном зале после 13.00 присутствовало не более 150 депутатов, а для принятия решения необходимо минимум 226 голосов.

Как известно, по средам парламент работает в пленарном только во время утреннего заседания.