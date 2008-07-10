Янукович рассказал, как он выполняет завещания духовного отца

В Украине нужно сберечь каноническое православие, заявляет лидер Партии регионов, экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, находясь в селе Никольское на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой области.

Говоря о своей цели визита в монастырь, он подчеркнул, что приехал поклониться на могилу своего духовного наставника Схимандрита Зосима.

«Отец Зосима – мой духовный отец. Я его духовное чадо. Связывает нас Господь Бог», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, отец Зосима «давал здесь завещание мне, что нужно делать». В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все эти завещания «мы выполняем и будем выполнять».

На вопрос журналистов о том, что же удалось выполнить, лидер Партии регионов ответил: «Много чего сделали, еще больше чего надо сделать. Нужно, прежде всего, сберечь каноническое православие». Он перечислил, что, выполняя завещание, построено «очень много церквей, в том числе и Кафедральный собор, в том числе и Святогорскую Лавру с Божьей помощью».