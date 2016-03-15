Порошенко: Идея создания санкционного "списка Савченко" стоит на повестке дня ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что идею создания санкционного "списка Савченко" полностью поддерживают международные союзники Украины, она стоит на повестке дня ЕС.
Об этом он сказал во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как отмечают в пресс-службе, президент поблагодарил адвокатам летчицы «за самоотверженную и искреннюю работу».
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«Вы делаете все возможное, не просто чтобы в суде доказать невиновность Надежды. Я думаю, что это невозможно сделать, поскольку суда нет. Вы находитесь в очень сложной ситуации. Но вашими, нашими совместными усилиями мы доказали миру абсолютную беспочвенность всех обвинений, которые Россия выдвинула против Надежды Савченко», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.
Глава государства сообщил, что сейчас проводит активные консультации по созданию санкционного «Список Савченко».
«Весь мир знает о «списке Магнитского». Абсолютно справедливо, если появится «список Савченко». Нельзя безнаказанно издеваться над человеком, над Героем, над депутатом, над правосудием», - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что эту идею полностью поддерживают международные союзники Украины.
«Эта тема внесена в повестку дня ЕС. Я думаю, что и в Украине, и в мире она получит вскоре продолжение», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 7 марта депутат Европарламента Петрас Ауштревичюс заявил, что депутаты Европарламента будут просить верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерику Могерини инициировать «список Савченко», который по образцу «списка Магнитского» будет вводить санкции против российских чиновников.
9 марта Порошенко призвал мировых лидеров в случае необходимости усилить санкции против РФ, чтобы освободить украинскую летчицу.