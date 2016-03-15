Порошенко: Идея создания санкционного "списка Савченко" стоит на повестке дня ЕС

Об этом он сказал во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечают в пресс-службе, президент поблагодарил адвокатам летчицы «за самоотверженную и искреннюю работу».

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«Вы делаете все возможное, не просто чтобы в суде доказать невиновность Надежды. Я думаю, что это невозможно сделать, поскольку суда нет. Вы находитесь в очень сложной ситуации. Но вашими, нашими совместными усилиями мы доказали миру абсолютную беспочвенность всех обвинений, которые Россия выдвинула против Надежды Савченко», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Глава государства сообщил, что сейчас проводит активные консультации по созданию санкционного «Список Савченко».

«Весь мир знает о «списке Магнитского». Абсолютно справедливо, если появится «список Савченко». Нельзя безнаказанно издеваться над человеком, над Героем, над депутатом, над правосудием», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что эту идею полностью поддерживают международные союзники Украины.

«Эта тема внесена в повестку дня ЕС. Я думаю, что и в Украине, и в мире она получит вскоре продолжение», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 7 марта депутат Европарламента Петрас Ауштревичюс заявил, что депутаты Европарламента будут просить верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерику Могерини инициировать «список Савченко», который по образцу «списка Магнитского» будет вводить санкции против российских чиновников.

9 марта Порошенко призвал мировых лидеров в случае необходимости усилить санкции против РФ, чтобы освободить украинскую летчицу.