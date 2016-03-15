В суде зачитали обвинение экс-руководителю ГСЧС Бочковскому и его первому заместителю

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании в суде прокурор завершил чтение обвинительного акта.

Согласно документу, Бочковский и Стоецкий обвиняются в вымогательстве с целью получения неправомерной выгоды, в нанесении ущерба государству своими действиями на сумму около 6,6 миллиона гривень.

Кроме того, представители ГСЧС озвучили в суде гражданский иск, в котором просят взыскать с обвиняемых указанную сумму.

После зачитывания обвинительного заключения суд определил порядок дальнейшего рассмотрения дела. Коллегия судей постановила, что сначала будут допрошены потерпевшие по данному делу, затем подсудимые, после этого будут исследоваться письменные доказательства, затем будет допрос свидетелей стороны обвинения, свидетелей защиты, при необходимости, экспертов. После этого суд рассмотрит имеющиеся ходатайства сторон и перейдет к судебным дебатам.

Как сообщал УНИАН, двух высокопоставленных чиновников ГСЧС задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. На нем глава МВД Арсен Аваков заявил, что Бочковского и Стоецкого задержали по подозрению в реализации коррупционной схемы в рамках проведения госзакупок.

В марте же Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Бочковскому и Стоецкому в виде содержания под стражей с правом внесения залогов. После выплаты залога оба вышли из СИЗО.

2 ноября 2015 года МВД направило в суд обвинительный акт по подозрению Бочковского и Стоецкого в требовании от подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы.

В то же время эпизод с легализацией Бочковським и Стоецким средств с использованием карточных счетов, открытых в Банке Кипра был выделен в отдельное производство. В рамках расследования направлены международные поручения о проведении следственных действий в Республике Кипр, Белизе, США и Латвии. Следствие продолжается.