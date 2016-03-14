Садовый не соглашался и не отказывался от должности премьера - Березюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк сегодня журналистам перед встречей глав фракций парламента с президентом.

“Лидер “Самопомочи” не соглашался и не отказывался. По большому счету, такого предложения не звучало. Президент Украины размышлял над тем, что будет происходить”, - отметил депутат.

Читайте такжеВ БПП рассказали, какие кандидатуры на кресло премьера обсуждали на заседании фракции

“На сегодня мы должны ставить вопрос, почему премьер-министр не уходит в отставку. Не имея никакого доверия и (имея) страшное недоверие со стороны общества и парламента, тем самым дестабилизирует ситуацию в стране”, - добавил Березюк.