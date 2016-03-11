Между НАБУ и ГПУ возникли разногласия в толковании уголовно-процессуального законодательства

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в ответ на заявление, распространенное Генеральной прокуратурой Украины в четверг, 10 марта, относительно несоответствия практики истребования уголовных производств от ГПУ для дальнейшего расследования в НАБУ.

В частности отмечается, что НАБУ имеет право истребовать от других правоохранительных органов оперативно-розыскные дела и уголовные производства, которые касаются уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального бюро.

"Согласно пункту 2 ч. 1 ст. 17 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", НАБУ имеет право по решению Директора Национального бюро, согласованным с Антикоррупционным прокурором, истребовать от других правоохранительных органов оперативно-розыскные дела и уголовные производства, которые касаются уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального бюро, и других уголовных правонарушений, которые не относятся к его подследственности, но могут быть использованы с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДиректор НАБУ: депутаты сознательно срывают запуск электронного декларирования доходов

В то же время в НАБУ сообщили, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 Уголовного Процессуального Кодекса Украины, "уголовное процессуальное законодательство Украины состоит из соответствующих положений Конституции Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, этим Кодексом и другими законами Украины".

"Таким образом, ст. 17 Закона о НАБУ является частью уголовно-процессуального законодательства, а, следовательно, законным основанием для истребования производств согласно определенной в нем процедуре", - отметили в антикоррупционном бюро.

"Я призываю коллег из ГПУ прекратить обмен толкованиями норм законодательства, которые не допускают двойного толкования, и просто выполнять прямую норму Закона, как это делают другие правоохранительные органы. Не стоит тратить драгоценное время на казуистику, когда необходимы конкретные решительные шаги по преодолению и противодействию коррупции", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Читайте такжеПорошенко требует от Кабмина, Генпрокуратуры и НАБУ активнее бороться с коррупцией

Как сообщал УНИАН, Артем Сытник заявил, что НАБУ истребовало в Генпрокуратуре около десяти дел, однако так и не получило необходимые материалы. "Я вынес все эти решения, согласно процедуре согласовал их с антикоррупционным прокурором, но они не выполняются", - рассказал Сытник.

Сытник отметил, что несмотря на принятую норму закона, согласно которой все дела, которые были открыты до начала деятельности НАБУ, и остаются в Генпрокуратуре, у бюро есть полномочия в случае необходимости истребовать их у ГПУ.