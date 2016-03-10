Адвокат Полозов: В истории с "письмом Порошенко" ФСБ применила весь арсенал оперативной разработки

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Полозова, история с фальшивым письмом "от Порошенко" является результатом деятельности ФСБ России.

"Старый чекистский метод разводки был применен и в этот раз. Пранкеры, фальшивые подметные письма - весь арсенал оперативной ФСБшной разработки, доступной Кремлю был задействован в этот раз", - заявил он.

В то же время адвокат подчеркнул, что такие действия, инициированные, по его словам, президентом РФ Владимиром Путиным, в итоге привели к отказу Савченко от сухой голодовки.

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"Ни нам, адвокатам Надежды, ни ее сестре и матери, ни консулам, ни политикам не удавалось изменить мнение Надежды относительно прекращения сухой голодовки. А Владимиру Владимировичу, в конечном итоге, удалось. За одно только это его можно было бы поблагодарить, но не стану", - написал Полозов.

По его мнению, Кремль активно действует, поскольку "всемирная поддержка Надежды Савченко, резкие заявления западных политиков, все вместе, помноженное на героическую стойкость Надежды корежит российскую власть и лично Путина во главе нее".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, другой адвокат Савченко Марк Фейгин обнародовал ее заявление о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.

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В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.

Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.

Позднее пресс-секретарь Порошенко заявил, что президент никакого письма Савченко не писал, а Фейгин в свою очередь опроверг подлинность переданного им текста и заявил, что сложившаяся ситуация вызвана действиями российских спецслужб.