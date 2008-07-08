Симоненко назвал условия голосования за отставку Тимошенко

Голосование депутатов за выражение недоверия правительству Юлии ТИМОШЕНКО будет целесообразным, если парламент заслушает отчет Кабинета министров и фракции заявят о готовности создать новую коалицию и взять на себя политическую ответственность за формирование и работу нового правительства.

Об этом говорится в заявлении лидера фракции Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО, размещенной на сайте КПУ.

П.СИМОНЕНКО убежден, что “помаранчевая” команда во главе с ЮЩЕНКО окончательно и бесповоротно себя дискредитировала”.

В то же время он отметил, что отставка правительства без формирования новой коалиции создаст предпосылки роспуска Верховной Рады и приведет к уничтожению парламентаризма.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный, в частности, народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.

Сегодня на пленарном заседании парламента фракция Партии регионов настаивала на рассмотрении данного вопроса.