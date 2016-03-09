Порошенко обсудит в Турции вопросы защиты прав крымских татар

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Анкаре во время встречи с представителями украинской и крымскотатарской общин, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Категорически неприемлемым является грубое нарушение прав человека, которое сейчас происходит в Крыму во время российской оккупации», – подчеркнул Порошенко.

Глава государства выразил благодарность крымским татарам за твердую позицию в вопросе сохранения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, в том числе за непризнание незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

Президент подчеркнул, что отношения между Украиной и Турцией находятся на очень высоком уровне. По словам Порошенко, в повестке дня во время его встреч с руководством Турции, в частности, - вопросы безопасности, в том числе безопасности региона Черного моря, экономическое сотрудничество и социальная защита.

Глава государства подчеркнул: «Мы очень благодарныТурции за постоянную и твердую поддержку украинского суверенитета и независимости».

Как сообщал УНИАН, Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турцию.