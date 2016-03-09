Порошенко призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар геноцидом

Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Президент призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом", - написал он

"Украина и Турция активизируют усилия по защите крымских татар в оккупированном Россией Крыму", - отметил также Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турецкую Республику.

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Глава государства вместе с супругой встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, проживающих в Турции.

Сегодня Порошенко проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком кругу и примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ.

Также глава государства вместе с супругой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем І.

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