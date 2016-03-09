Порошенко призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар геноцидом
Президент Петр Порошенко призвал парламент Турции признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом.
Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
"Президент призвал турецкий парламент признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом", - написал он
"Украина и Турция активизируют усилия по защите крымских татар в оккупированном Россией Крыму", - отметил также Цеголко.
Как сообщал УНИАН, Порошенко начал двухдневный официальный визит в Турецкую Республику.
Читайте такжеДжамала: В песне "1944" нет политики, но текст могу и изменить
Глава государства вместе с супругой встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин, проживающих в Турции.
Сегодня Порошенко проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком кругу и примет участие в пятом заседании Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. По результатам заседания планируется подписание двусторонних документов. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.
В четверг, 10 марта, Порошенко встретится с представителями ведущих турецких деловых кругов и даст интервью турецкому телеканалу TRТ.
Также глава государства вместе с супругой проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем І.
Читайте такжеУкраина и Турция договорились о совместном производстве военной техники и оружия