Яценюк закрыл заседание ВР
Завтра снова в бой...
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, спикер сообщил, что завтра в 10.00 начнется заседание руководителей фракций парламента.
«Политического компромисса нет», – сказал председатель ВР.
Как сообщал УНИАН, перед закрытием заседания в парламенте дважды объявлялся перерыв. Сегодня ВР не рассмотрела ни одного законопроекта. Во время сессионного заседания выступили только представители фракций с заявлениями.
Во время второго объявленного перерыва фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум парламента, а также правительственную ложу.
Председатель ВР зашел в сессионный зал через двери, расположенные напротив президиума, и объявил о закрытии сегодняшнего пленарного заседания с трибуны парламента.