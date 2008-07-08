Яценюк закрыл заседание ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер сообщил, что завтра в 10.00 начнется заседание руководителей фракций парламента.

«Политического компромисса нет», – сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, перед закрытием заседания в парламенте дважды объявлялся перерыв. Сегодня ВР не рассмотрела ни одного законопроекта. Во время сессионного заседания выступили только представители фракций с заявлениями.

Во время второго объявленного перерыва фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум парламента, а также правительственную ложу.

Председатель ВР зашел в сессионный зал через двери, расположенные напротив президиума, и объявил о закрытии сегодняшнего пленарного заседания с трибуны парламента.