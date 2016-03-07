Украина пока что проигрывает на референдуме в Нидерландах, однако динамика положительная - Кулеба

Об этом в эфире Громадського заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Однако он добавил, что динамика в этом вопросе положительная.

«Динамика положительная, и количество тех, кто будет голосовать против ассоциации постепенно уменьшается. И мы работаем над тем, чтобы выйти на положительный результат», – добавил он.

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Также он отметил, что оппоненты Украине на этом референдуме используют подмену понятий.

«Они в Нидерландах распространяют тезис о том, что это не соглашение об ассоциации, а соглашение о членстве», – сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, кампания за проведение референдума в Нидерландах относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС финансировалась из фондов Европарламента. Незаконно использовались также средства ЕП и для финансирования кампании в Британии за выход страны из ЕС.