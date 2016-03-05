ЕС опубликовал решение о продлении санкций против Януковича и Ко

Решение Евросоюза о продлении на год санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников вступило в силу в субботу, 5 марта.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Санкции продлены в отношении лиц, которые "ответственны за незаконное присвоение украинских государственных средств или злоупотребляли своим служебным положением, что привело к потере государственных средств".

Как известно, решение продлить санкции было принято 2 марта на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.

Из списка тех, кто подпадает под действие ограничительных мер, исключили экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Справка УНИАН. Евросоюз ввел санкции против 18 бывших украинских высокопоставленных лиц 6 марта 2014 года.

5 марта 2015 года санкции были продлены на год для 14 из них, и на полгода - для Елены Лукаш, Сергея Клюева, Дмитрия Табачника и Виктора Януковича-младшего.

5 июня, Янукович-младший, который погиб на Байкале, из списков был исключен. Для Клюева санкции были продлены до 6 октября, и до 6 марта 2016 года - для Лукаш и Табачника.